MamaRika розповіла, як повертається у форму після пологів

Вже 1,5 місяця співачка MamaRika виконує роль мами. За цей час вона не лише встигла звикнути до материнства, а й повернулася у форму. Дивіться, як сьогодні виглядає зірка.

В інстаграм Анастасія Кочетова, яка відома під псевдонімом MamaRika, вперше після пологів показала фігуру в купальнику та поділилася секретами схуднення.

На знімках новоспечена матуся позує у чорному роздільному купальнику біля басейну. Це вперше після кесарів розтину лікарі дозволили їй купатися.

«Рівно 1,5 місяці після пологів. Нарешті лікарі дали добро залізти в басік (все ж таки після операції), і я усвідомила, що таки влізла у свій найменший купальник. Щоденні процедури, які я роблю САМА, без масажистів і т.д. дають результат. На спорт теж благословили — планую поступово вриватись».

Артистка не приховує: є над чим працювати. Вона вважає, що її тіло не повернулося в свою ідеальну форму. Планує займатися спортом, аби пришвидшити результати, а поки радіє тим ефектам, яких вдалося досягти самостійно.

«По-чєсноку, кілька зайвих кг ще гуляють, а точніше цілих 4. Але на даний момент я собою задоволена, далі — більше», — зазначила молода мама у дописі.

А от підписникам фігура Анастасії сподобалась. Всі почали запитувати, як зірці вдалося так швидко прийти у форму. В історіях співачка розповіла, що робить собі масаж перед душем. Порекомендувала 7-10 хв масажувати проблемні зони сухою щіткою.

«Масаж щіткою треба чергувати зі спеціальним масажером. Бажано використовувати крем або масло для тіла», — зазначила артистка.

Також MamaRika радить приймати контрастний душ, використовувати крем від розтягнень, нефритовий ролер і, звісно, робити масаж обличчя. Насамкінець не зайвим буде вдягати бандаж, щоб прибрати животик. Зіркова матуся носить його весь день, а знімає лише вночі. І, звісно, найголовніша порада — намагатися правильно харчуватися та пити багато води.

«Я розумію, що страшенно хочеться їсти. Я вживаю солодке лише в першій половині дня. Також п’ю багато рідини та вживаю вітаміни. Намагаюся правильно харчуватися», — поділилась своїми секретами схуднення співачка.

: moirebenok.ua