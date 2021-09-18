ЦИК зарегистрировала новых кандидатов на довыборы в Раду

Центральная избирательная комиссия на заседании в пятницу, 17 сентября, зарегистрировала четырех кандидатов в народные депутаты Украины на дополнительных выборах народных депутатов Украины.

Напомним, что 31 октября в избирательных округах №184 и №197 (Херсонской и Черкасской областях соответственно) будут вновь выбирать народных депутатов вместо выбывших и занявших должности херсонского мэра и черкасского губернатора.

Так, сегодня в округе №184 зарегистрирован один кандидат, это Татьяна Лазарева от партии из соседнего города «Николаевцы» (в самом Херсоне о такой партии не слышали, что неудивительно — она зарегистрирована в Одессе, и ранее называлась «цеБлок Геннадия Чекиты «За справедливость»). В округе №197 – еще три новых кандидата. Это самовыдвиженец Леонид Даценко, от «Блока Эдуарда Гурвица» некий Григорий Козьма, и от партии «Европейская солидарность» журналист, бывший политзаключенный Роман Сущенко.

В то же время ЦИК отказала в регистрации двух кандидатов в округе №184 из-за невнесения денежного залога в определенном законом размере и несоответствии закону поданных документов.

Таким образом, на два указанных округа уже зарегистрированы 14 кандидатов в нардепы.