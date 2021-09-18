В Кривом Роге авто влетело в остановку: на свидетелей ДТП напали неизвестные

В субботу вечером, 17 сентября, около 22:00 в Кривом Роге BMW влетел в остановку общественного транспорта возле рынка. Инцидент произошел на улице Юбилейной.

В момент аварии на остановке никого из людей не было, так что обошлось без потерпевших, пишет «Первый городской«. От удара разбилось стекло и пострадала скамейка, повреждения также получил припаркованный неподалеку автомобиль «Лада».

Свидетели происшествия окружили водителя BMW, чтобы он не сбежал с места аварии. Тогда к ним подошла группа неизвестных и устроила потасовку. Одного из очевидцев повалили на землю и избили.

На лице у мужчины осталась гематома, первую помощь на месте ему оказали медики скорой, после чего пострадавшего госпитализировали.

27-летний водитель легковушки оказался трезвым, его доставили в отделение полиции для дачи показаний. Известно, что люди, которые находились в BMW, сняли с машины номера.

По предварительной информации, автомобилист пытался выполнить дрифт, однако потерял управление и врезался в остановку, пишет «Информатор Кривой Рог«. Все причины и детали ДТП выяснят следователи.