Большинство украинцев, которые считают себя бедными, говорят на русском языке, не видят ничего плохого в действиях РФ в отношении нашей страны и не хотят в Европейский Союз и НАТО.

Об этом свидетельствуют результаты всеукраинского муниципального опроса, проведенного Международным республиканским институтом.

Где в Украине люди считают себя самыми бедными?

Согласно опросу, сегодня больше всего вынуждены экономить на питании жители города Сумы (34%). Также такой ответ дали 30% жителей Мариуполя. В то же время, лишь 7% ужгородцев экономят на еде.

Если говорить о тех, кому хватает на питание, а для покупки одежды, обуви нужно накопить или одолжить, то наибольший показатель здесь (35%) среди днепрян и жителей Северодонецка (29%).

Вместе с тем, меньше всего жалуются на отсутствие средств на базовые потребности (хватает на питание, одежду, обувь, дорогие покупки) жители Ивано-Франковска, Ужгорода, Львова, Киева и Тернополя.

Интересно, что именно в Мариуполе, Днепре, Северодонецке, а также в Сумах, Запорожье, Херсоне, Харькове и Одессе в быту люди говорят на русском языке.

Кроме того, в большинстве этих городов «очень тепло» (или просто «тепло») относятся к России. Например, в Северодонецке таких «фанатов РФ» на восьмом году войны аж 17%, а в Мариуполе — 14. Также эти города лидируют по показателю негативного отношения к ЕС.

Добавим и то, что в Одессе, Харькове и Мариуполе больше всего прихожан так называемой УПЦ МП, священники которой не раз попадались на пропаганде «русского мира».

Добавим, что опрос, на основе выборки, которая включала 19 196 респондентов, проводился в 24 областных центрах Украины, не находящихся под контролем российских или пророссийских сил.