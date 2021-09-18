У Порошенко уличили «слуг» в нехороших замыслах

Сопредседатель партии Петра Порошенко «Европейская солидарность», нардеп Артур Герасимов рассказал, как вычислить, когда «Слуга народа» замышляет «что-то нехорошее».

Достаточно посмотреть на реакцию самих «слуг», считает Герасимов и уточняет, что в такой момент «слуги раздражаются».

Именно этими словами Герасимов ответил главе пропрезидентской фракции Давиду Арахамии на просьбу прокомментировать перепродажу телеканала «Прямой». Напомним, что экс-президент и фактический владелец этого телеканала стал его номинальным владельцем, когда накануне заседания СНБО продал медиа самому себе.

Перепродажу телеканала вспомнили в контексте разговора о законопроекте об олигархах — ведь наличие своего массмедиа является одним из ключевых определений олигарха. И если реакция «слуг» по поводу законопроекта об олигархах «похожа на раздражение, это может говорить о плохих замыслах». «Они начинают раздражаться знаете почему? Когда они раздражаются, это доказывает, что они замышляют плохие вещи», – сказал Герасимов.

Это заявление встретили смехом не только Арахамия, но и вся студия.