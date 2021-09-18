6 квартир, дом, земельный участок и два гаража. Что есть у «слуги», которого тянут в Раду через довыборы

Кандидатом от «Слуги народа» на довыборах по 184 округу в Херсонской области может стать нынешний председатель Херсонской облгосадминистрации Сергей Козырь, сообщила спикер СН Юлия Палийчук.

20 сентября состоится заседание политсовета «слуг», в ходе которого рассмотрят вопрос о выдвижении Козыря.

Сергея Козыря поставили в Херсонскую ОГА в декабре 2020 года, после ухода Юрия Гусева. До этого (с сентября 2019 года) он был заместителем председателя в этой администрации. А с еще раньше занимал различные должности на частных и государственных предприятиях угольной промышленности.

В отчете за 2020 год Нацагентству по предупреждению коррупции Козырь задекларировал общий семейный доход в размере 778 тыс. грн:

656 тыс. грн — зарплата от Херсонской облгосадминистрации;

121 тыс. грн — алименты жены Козырь Елены от Виталия Михайлова;

1 тыс. грн — подарки и выплаты от Херсонской областной организации профсоюза работников государственных учреждений Украины.

Чиновник заявил наличные сбережения на $39 тыс.

Из активов Сергей Козырев задекларировал 6 квартир, жилой дом, земельный участок и 2 гаража:

квартира в Киеве на 91,9 кв.м. за 655,5 тыс. грн в собственности с 2019 года;

квартира на 45 кв.м. в Донецке по номинальной цене 7,3 тыс. грн с 2003 года;

квартира на 64,17 кв.м. в Донецке без указания стоимости с 2013 года;

квартира на 56 кв.м. в Донецкой области (г. Соледар) без указания стоимости с 2007 года;

квартира на 28,8 кв.м. в Днепропетровской области (г. Павлоград) без указания стоимости с 2014 года;

квартира на 32,2 кв.м. в Днепропетровской области (г. Павлоград) без указания стоимости с 2018 года;

комната на 10 кв.м. в Херсоне без указания стоимости с 2019 года;

жилой дом на 44,2 кв.м. в Донецке без указания стоимости с 2013 года;

гараж на 24 кв.м. в Донецке без указания стоимости с 2005 года;

гараж на 24 кв.м. в Днепропетровской области (г. Павлоград) без указания стоимости с 2015 года.

Андрей Пшеничный для сайта dubinsky.ua