«Не соответствует дресс-коду»: в столичный ТРЦ охранник не пустил мужчину в доспехах

В один из столичных ТРЦ хотел войти мужчина в доспехах рыцаря. Но охранник заведения его не пропустил через турникет из-за того, что он «не соответствовал дресс-коду».

Об этом информируют Экономические Новости со ссылкой на ГЛАВРЕД.

Предварительно, на видео бывший участник проекта «Чоткий Паца». А ТРЦ, куда его не пропустили — Ocean Plaza, сообщает в Telegram Киев Сегодня.

Ранее сообщалось, что в Украине усилят контроль за соблюдением карантинных ограничений. Для этого в торговых центрах на уровне областей будут установлены специальные камеры для мониторинга.

Если эпидемиологическая ситуация в стране ухудшится, то комиссии ТЭБ и ЧС также будут совершать частые визиты в регионы, сообщил главный санитарный врач Украины Игорь Кузин.

: u-news.com.ua