Обоє хотіли їхати першими: у Києві чоловік влаштував стрілянину через дорожній конфлікт

У Києві між водієм та пасажиром іншого авто виник конфлікт. Вони не могли домовитися, хто з них проїде першим. Раптом пасажир витягнув пістолет і вистрелив у авто водія. На щастя, ніхто не постраждав.

Стрілянина сталася на Газопровідній вулиці 15 вересня. Поліцейські відкрили кримінальне провадження через інцидент.

Стріляв, бо хотів їхати першим

34-річний пасажир посварився з водієм іншого авто на дорозі. Спочатку вони просто сперечались, хто проїде першим. Тоді вже між чоловіками виник конфлікт.

Під час сварки пасажир витягнув пістолет і вистелив у двері автівки свого опонента. Водій натомість зателефонував у поліцію. Коли правоохоронці прибули, то бачили слід від кулі на легковику. На щастя, з людей ніхто не постраждав.

Зловмисник стріляв з травматичного пістолета. Зброю вилучили та відправили на експертизу. Відомості щодо цієї події внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Пасажира авто затримали за статтею “хуліганство”. Наразі слідчі під керівництвом Подільської окружної прокуратури готують затриманому підозру. Санкція статті передбачає до 7 років позбавлення волі.

Джеерло: 24tv.ua