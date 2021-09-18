В проекте конституции Афганистана закрепят новый флаг, один язык и праздник «день изгнания иностранцев» — СМИ

Афганские журналисты обнародовали проект конституции страны, разработанной боевиками «Талибана» на принципах Исламского Эмирата Афганистан.

Об этом сообщает издание Aamaj News.

Так, конституция Талибана гласит, что национальным языком страны будет пушту. А праздничными днями объявлены пятница и два дня праздника Курбан-байрам. Кроме того, в Афганистане будут отмечать день «изгнания иностранцев из страны», а также «День независимости».

Согласно положениям проекта конституции, единственным справочником по законам будет ханафитская юриспруденция.

Всего документ содержит 12 глав и 179 статей.