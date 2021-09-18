Полицейские задержали трех человек, подозреваемых в краже $400 тыс. из машины на АЗС в Одесской области

38-летний уроженец Донецкой области остановился на одной из АЗС на автодороге Одесса-Николаев и на несколько минут оставил машину без присмотра. Воспользовавшись этим, правонарушители разбили окно авто, вытащили сумку с деньгами и скрылись на своем автомобиле, нанеся потерпевшему ущерб на сумму более 400 000 долларов США.

Об этом сообщила пресс-служба полиции Одесской области.

В сообщении отмечается: «Сотрудники управления уголовного розыска ГУНП Одесской совместно с работниками отдела полиции №1 Одесского РУП №2 задержали трех подозреваемых в лесополосе недалеко от Одессы. Ими оказались выходцы из Закавказья в возрасте от 39-ти до 59-ти лет, которые ранее привлекались к ответственности за имущественные преступления. Злоумышленники поместили в изолятор временного содержания».