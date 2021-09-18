Украина выиграла историческое «золото» чемпионата мира по гребле на байдарках и каноэ

Украинки Людмила Лузан и Анастасия Четверикова выиграли золотую медаль чемпионата мира по гребле на байдарках и каноэ, который в эти дни проходит в Копенгагене (Дания).

Наши соотечественницы стали лучшими на дистанции 500 метров в каноэ-двойке.

Людмила и Анастасия лишь на старте испытали небольшие проблемы с конкурентами. Начиная с трети дистанции украинская пара вырвалась вперед и под конец лишь нарастила свое преимущество.

Эта «золото» стало первой наградой ЧМ для Украины за последние 7 лет и первым в истории украинского женского каноэ. Последний раз навысшую ступень пьедестала на мировом первенстве поднимался Юрий Чебан.

В то время 28-летний уроженец Николаева победил в заезде в каноэ-одиночке на 200 метров.

Чемпионат мира по гребле на байдарках и каноэ

Каноэ-двойка, 500 метров

1. Людмила Лузан/ Анастасия Четверикова (Украина) – 1.55,85

2. Беларусь – 1.57,12

3. Куба – 1.57,70