В ЕС сказали, когда примут решение о вакцинации детей от COVID-19

В Европейском агентстве лекарственных средств (EMA) уже к ноябрю этого года могут дать рекомендации насчет вакцинации от коронавируса детей возрастом от 6 лет. В первую очередь речь идет о препарате Pfizer.

Такое заявление сделал глава департамента EMA по угрозам здоровью и стратегии вакцинации Марко Кавалери, пишет la Repubblica. Он сказал, что Pfizer передаст агентству данные об иммунизации детей возрастом от 6 до 11 лет, еще 3-4 недели понадобится для изучения и оценки этой информации.

После этого, уже в начале ноября, могут поступить соответствующие данные от производителя вакцины Moderna.

В последствии возраст детей, которых разрешат вакцинировать от COVID-19, может снизиться вплоть до новорожденных. При этом Кавалери уточнил, что для малышей могут меняться дозировки активного вещества вакцин.

Относительно третьей (бустерной) дозы вакцины в EMA пока не могут дать рекомендации. При этом представитель агентства не исключил, что ревакцинация все же может понадобиться.

Относительно вопроса обязательной иммунизации в странах Марко Кавалери заявил следующее: решение об обязательности вакцинации – политическое, и ЕМА не может его принимать.