Олена Зеленська вийшла у світ в помаранчевій сукні: фото образу з зустрічі з паралімпійцями

Президент України Володимир Зеленський разом із дружиною Оленою зустрівся з призерами Паралімпійських ігор-2020. Перша леді для важливої події обрала яскраву сукню помаранчевого кольору від українського бренду.

Володимир Зеленський зустрівся зі спортсменами української збірної, які стали чемпіонами та призерами XVI літніх Паралімпійських ігор 2020 у Токіо. На зустрічі він також надав звання Героя України плавцю Максиму Крипаку.

Урочистий захід відбувся на НСК “Олімпійському”. На обличчях наших спортсменів сяяли усмішки. Вони справді варті найбільших нагород, адже для багатьох є прикладом мужності та незламності.

Образ Олени Зеленської

Дружина президента приїхала на зустріч у яскравому вбранні. Олена постала перед спортсменами та іншою публікою в сукні довжини міді помаранчевого кольору. На грудях вбрання прикрашали декоративні ґудзики. Талію Зеленської підкреслив коричневий ремінь.

Такий look вона поєднала з туфлями-човниками в тон ременя на високих підборах. Волосся вклала у фірмову зачіску, а на обличчі зробила повсякденний макіяж у коричневих відтінках. Особливого шарму додали лаконічні золоті сережки.

: showbiz.24tv.ua