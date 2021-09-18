«Он на нее не смотрит»: у Путина прокомментировали «неправильную» дату на его часах

Владимир Путин 17 сентября двумя кликами мыши якобы проголосовал на выборах в Госдуму. Однако внимательные пользователи заметили, что на часах главы Кремля дата совсем другая – 10 сентября. С объяснениями, правда бестолковыми, поспешил Дмитрий Песков.

Пресс-секретарь Путина заверил, что, мол, президент придерживался буквы закона и голосовал таки 17 сентября. Что касается даты на его часах – то ее просто неправильно выставили.

Путин, вроде бы, не смотрит на дату на часах

Он на нее (на дату) не смотрит, он датой на часах не пользуется. Поэтому да, там действительно другая дата, – попытался убедить Песков.

Отметим, что Путин голосовал дистанционно, ведь пока находится на самоизоляции. Ведь в окружении российского президента – десятки больных коронавирусом. Более того, с одним из инфицированных COVID-19 глава государства-агрессора работал в непосредственной близости.

Глава Кремля голосовал дистанционно из-за самоизоляции

Также рупор Кремля рассказал, что президент зарегистрировался на голосование с помощью мобильного телефона. Однако – не своего, гаджет он взял у одного из своих помощников.