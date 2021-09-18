С начала суток 18 сентября зафиксировано одно нарушение перемирия — пресс-центр штаба ООС

Российско-оккупационные войска продолжают игнорировать договоренности, достигнутые 22 июля 2020 года в рамках Трехсторонней контактной группы.

Об этом сообщили в пресс-центре штаба ООС.

В вечерней сводке отмечается: «В течение текущих суток, 18 сентября, зафиксировано 1 нарушение режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации.

На Луганщине совершил пролет вражеский беспилотный летательный аппарат типа «Орлан-10» с пересечением линии разграничения.

О факте нарушения Украинская сторона СЦКК сообщила представителям Миссии ОБСЕ, применив установленный координационный механизм».