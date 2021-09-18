В ПДД внесли наказания для пешеходов, чего категорически нельзя делать

Теперь нести ответственность за нарушения будут не только водители, но и пешеходы, передает «Твоя МАШИНА».

Можно вспомнить распространенную ситуацию, когда человек перебегает дорогу, не смотря по сторонам. В итоге в случае аварии виноватым оставался только водитель, хотя и пешеход действовал не по правилам.

Чаще всего люди пренебрегают правилами на проспекте Победы, Крещатике, возле станций метро. Пешеходы перелазят отбойники, перебегают дорогу в неположенных местах. Обычно люди рассчитывают, что машина пропустит, но водитель не всегда успевает среагировать.

Согласно ПДД Украины пешеходу нельзя:

Переходить проезжую часть вне пешеходного перехода и за перекрестками. Исключение – дороги шириной не более 3-х полос в целом, где в поле зрения нет перехода или перекрестка. (П. 4.7 ПДД).

• Пересекать перекресток по диагонали, срезая угол. Можно пересекать дорогу только по линиям тротуаров или обочины (п. 4.7 ПДД).

• Выходить на проезжую часть из-за запаркованных машин и других объектов, не убедившись в отсутствии транспорта, что приближается (п. 4.10)

• Выходить на проезжую часть, не убедившись в отсутствии опасности для себя и других участников движения (п. 4.14).

• Неожиданно выходить или выбегать на проезжую часть, в том числе на пешеходный переход (п. 4.14).

• Задерживаться и останавливаться на проезжей части (п. 4.14).

• Покидать место ДТП, к которому он причастен (п.4.15).

За нарушение пешеходы могут получить штраф или предупреждение. Если последствием нарушения стало ДТП, то пешеходу грозят принудительные общественные работы на срок 20 – 40 часов.

: mashyna.com.ua