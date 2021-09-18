Под колеса автомобиля в Мелитополе попал 14-летний велосипедист

Ребенка на скорой увезли в Мелитопольское ТМО.

Сообщает портал АНТИКОР со ссылкой на СМИ.

Как уже сообщалось, вчера вечером на ул. Воинов-интернационалистов водитель на легковушке столкнулся с велосипедистом. В результате происшествия последний получил серьезные травмы и был госпитализирован в больницу. Оказалось, пострадал в аварии 14-летний подросток. В полиции рассказали обстоятельства происшествия.

— В Мелитополе полицейские начали досудебное расследование по факту дорожно-транспортного происшествия с участием несовершеннолетнего. 17 сентября около 20:45 водитель автомобиля «Honda Accord», житель Мелитополя 1989 года рождения, двигаясь по улице Воинов-интернационалистов в районе перекрестка с улицей Ярослава Мудрого в Мелитополе совершил наезд на велосипедиста.

В результате ДТП велосипедист, парень 2007 года рождения, получил телесные повреждения. Пострадавшего медики «скорой» доставили в больницу. По данному факту возбуждено уголовное производство по признакам уголовного преступления предусмотренного ч. 1 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины, сообщают в Мелитопольском РУП.