В пятницу в Италии резко выросло количество записей на вакцинацию от COVID-19 после того, как правительство сделало прививки обязательными для всех работников в рамках одних из самых суровых мер по борьбе с коронавирусом, принятых в мире.

Об этом сообщает Reuters.

Так, по предварительным данным, количество людей, записывающихся на прием, с того дня увеличилось более чем вдвое в северо-восточном регионе Венето, а в Тоскане — почти втрое.

В самом большом регионе Италии Ломбардия количество записей за сутки подскочило до более чем 17 тысяч в четверг против 9 500 днем ранее. Данные за пятницу были доступны не сразу.

В других местах в центрах вакцинации, где больше не было необходимости в бронировании, был поток людей.

Напомним, с 15 октября любой работник, не предъявивший доказательств вакцинации, отрицательного результата теста на COVID или недавнего выздоровления от коронавируса, будет автоматически отстранен от работы без оплаты.

Людям, которые игнорируют приказ, грозит штраф от 600 до 1500 евро (от 705 до 1175 долларов). Фирмы, которые не уверены, что их сотрудники соблюдают правила, будут оштрафованы на сумму от 400 до 1000 евро.

Италия занимает второе место по количеству смертей от COVID-19 в Европе после Великобритании: с момента возникновения пандемии в начале 2020 году от этой болезни умерло более 130 200 человек.