У Хмельницькому через вкрадену наречену заблокували рух транспорту

Аби повернути на весілля одну з головних його діючих осіб, яку, за давніми традиціями, вкрали, коли гості втратили пильність, група молодих людей зупинила посеред дороги автомобіль, заблокувавши рух іншого транспорту. Завдяки одному з водіїв, затримка на дорозі тривала недовго, і повернення нареченої обійшлося без втрат.

Мешканцям будинків, розташованих на перехресті вулиць Соборної та Вайсера сумно не буває ніколи. Вдень тут через абияк припарковані автомобілі систематично застрягають тролейбуси, і тоді вулиця наповнюється гудінням, криками, лайками. Вночі частенько під вікнами житлових будинків відпочиває молодь, яка активно та голосно спілкується або слухає гучну музику. Вечірньої пори тут також буває неспокійно.

Група молодих людей, які святкували весілля в одному з закладів біля перехрестя, зупинили посеред дороги автомобіль і з криками “Нівєсту віддавай” не давали йому можливості зрушити з місця. Очевидно, поки одні гості гуляли, інші реалізували одну з українських весільних традицій – забрали наречену та намагалися її вивезти в невідомому напрямку, аби потім вимагати викуп.

podillyanews