В Киеве ищут мужчину, который совершил сексуальное преступление

В Деснянском районе столицы мужчина заставил школьницу раздеться.

О происшествии сообщает Телеграм-канал Киев Оперативный.

В столичную полицию поступило сообщение о том, что на проспекте Лесном, 17В, на территории школы неизвестный, путем обмана, заставил малолетнего ребенка раздеться. В совершении преступления аргументировано подозревается лицо, изображенное на фото. В случае если знаете текущее местонахождение этого лица, пожалуйста, срочно позвоните 102 или по телефону 0672477980, – говорится в сообщении.

: socportal.info