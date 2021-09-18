Назван соперник Ломаченко и дата ближайшего боя

Свой следующий бой Василий Ломаченко проведет с экс-чемпионом по версии IBF в легком весе Ричардом Комми.

Как сообщил в интервью менеджер украинского боксера Эгис Климас, бой против ганца запланирован на 11 декабря. Поединок состоится в Нью-Йорке.

В том случае, если Василий победит Ричарда, а Теофимо Лопес одолеет Джорджа Камбососа, то в 2022 году возможно состоится реванш Лопес — Ломаченко.

Изначально бой Лопес – Камбосос запланирован на 11 сентября, но поединок сорвался из-за коронавируса у американца.»Посмотрим, насколько они мужчины. После бой Василия с Накатани отец Лопеса пожал мне руку и сказал, что мы обязательно проведем реванш. В общем, ждем. Со своей стороны мы готовы», – подытожил Климас.

Ранее Абсолютный чемпион мира в легком весе Теофимо Лопес (16-0, 12 КО) заявил, что не собирается давать реванш Василию Ломаченко (15-2, 11 КО).

Американец рассказал, что хочет подняться в весовой категории, и признался, что рассматривает возможность проведения поединка против абсолютного чемпиона в этом дивизионе Джоша Тейлора.