В Ялте на выборы пришел «конь в пальто»

На выборах в Госдуму РФ избирательный участок в городе Ялта в оккупированном Крыму посетил мужчина с маской коня на голове, одетый в пальто.

Соответствующее видео опубликовало «».

«Повеселили нас. Ну ты, конь, дал», — отмечали в ролике свидетели появления «коня в пальто».

Мужчина на видео ничего не говорил и направлялся к выходу из избирательного участка.

Янина Павленко, глава оккупационной администрации Ялты, на своей странице в соцсети написала, что инцидент произошел на участке 514. Мужчина в образе «коня в пальто», судя по ее словам, не только пришел на выборы, но и проголосовал.

На другой же избирательный участок, написала Павленко, приехали голосовать молодожены.