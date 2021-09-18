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На Закарпатті суд заарештував трьох підлітків, які зґвалтували 14-річну дівчинку і знімали все на відео

18.09.2021

Про це повідомила пресслужба Закарпатської обласної прокуратури.

Зазначається, що інцидент стався у селищі Воловець Мукачівського району.

За даними слідства, троє підлітків – один 14-річний та двоє 15-річних жителів того ж населеного пункту – затягнули дівчинку до підвалу будинку одного зі зловмисників. Там кривдники зґвалтували неповнолітню, знімаючи все на камеру мобільного телефону.

Через деякий час про наругу над дівчинкою дізналися її рідні та звернулися з заявою до поліції.

У прокуратурі зазначили, що наразі у справі призначено низку експертиз, щоб встановити всі обставини злочину. Водночас потерпілій надають необхідну допомогу.

Трьом неповнолітнім оголосили підозру та взяли під варту за фактом групового зґвалтування неповнолітньої особи (ч. 3 ст. 152 КК України). Ґвалтівникам за скоєний злочин загрожує до 12 років позбавлення волі.

 

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