Україна виготовлятиме обладнання для європейських електрокарів

Україна виготовлятиме батареї для виробництва електрокарів в Європі, повідомляє УНИАН.

Про це під час кліматичного прес-сніданку сказав міністр-радник Представництва ЄС в Україні Торстен Воллерт.

“Нещодавно ми підписали з прем’єр-міністром паном Шмигалем меморандум, який стосується виробництва батарей для електрокарів, і ми хочемо, щоб Україна стала частиною ланцюжка виробництва електрокарів у всій Європі”, – сказав він.

Воллерт додав, що Європейський Союз розраховує, що на тлі плану боротьби з кліматичними змінами в Україні з’являться нові галузі економіки в Україні, які будуть інтегровані в європейську економіку і будуть більш інноваційними.

Також міністр-радник зазначив, що світові автомобільні гіганти вже відмовляються від виробництва авто на популярних нині видах палива і через 10 років будуть випускати виключно електричні машини.

Електротранспорт в Україні:

У липні парламент ухвалив закони щодо стимулювання розвитку галузі електричного транспорту, що мають на меті стимулювання розвитку виробництва в Україні електромобілів, зарядних пристроїв і комплектуючих виробів до них. Вони набирають чинності з 1 січня 2022 року.

У квітні “Укравтодор” і Європейський банк реконструкції та розвитку почали проект з розвитку інфраструктури для електротранспорту.

: kurs.com.ua