Кремль может признать «Л/ДНР»: представитель Украины в ТКГ Гармаш назвал два условия

Кремль никогда не пойдет на аннексию Донбасса, но может признать «ДНР» и «ЛНР». Спусковым крючком для этого может стать операция по освобождению оккупированных территорий либо события внутри самой РФ.

Такое мнение изданию Оbozrevatel высказал представитель Украины в Трехсторонней контактной группе, журналист Сергей Гармаш.

«У нас есть пример Осетии и Абхазии, где выдавались российские паспорта, но их не аннексировали. Россия никогда не аннексирует Донбасс», – заявил он.

По мнению журналиста, Донбасс необходим стране-агрессору для «выкачивания ископаемых ресурсов, металлолома и всего прочего»: «Им нужен Донбасс, который будет проблемой для Украины».

Вместе с тем он допустил, что руководство России может пойти на признание донбасских «республик» по примеру признания Абхазии и Северной Осетии и фактическую консервацию конфликта, если поймет, что теряет Донбасс.

По словам Гармаша, возможны две причины для этого – внешняя и внутренняя.

«Самое вероятное – попытка вооруженным путем освободить этот регион. Либо какие-то внутренние проблемы в России. Например, дестабилизация. Тогда нужно будет отвлечь россиян от внутренних проблем, создать очаг напряжения на востоке и победить там таким образом – признать «республики».