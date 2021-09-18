Доллары забрал ПриватБанк на проверку: чтобы вернуть купюру, украинцу предложили ехать в другую область

Клиент ПриватБанка приехал в Сумы из Киева, отнес доллары на проверку в кассу финансового учреждения. В одной из купюр обнаружили два белых пятна. Кассир забрала банкноту для того, чтобы провести проверку. Теперь же, когда клиент вернулся в столицу, ему предлагают снова поехать в Сумы, чтобы забрать купюру, которая оказалась действительной.

Об этом клиент «Привата» написал на специализированном форуме «Минфин». В Сумы украинец приехал для того, чтобы приобрести автомобиль. А доллары проверял перед оплатой авто. Когда на одной из банкнот обнаружили пятна, он предложил обменять ее, однако кассир настояла: деньги нужно забрать на проверку, так как они могут быть фальшивыми.

«Прошло два дня, мне звонят и говорят: все нормально, купюра нормальная, прийдите получите. Я ей: Я в Киеве! Она: это ваши проблемы, купюру изъяли здесь, здесь и заберете. Звоню на 3700, объясняю ситуацию, говорю, что у меня нет возможности и финансов приехать в Сумы, переведите мне на карту или спишите их в Сумах, а в Киеве я их получу», – описал ситуацию клиент.

Однако в «Привате» ответили: что деньги можно забрать только в том отделении, где их изъяли. То есть нужно ехать в Сумы. В ответ на жалобу сотрудники банка извинились за неудобства и пообещали, что «коллеги дополнительно свяжутся».

Отметим: банк в случае, если есть подозрения о получении ненастоящей купюры, обязан проверить ее собственными силами, или отправить в Нацбанк. А после, если окажется, что банк получил фальшивку, сообщить об этом в правоохранительные органы.