Рахманин: «Я один проголосовал против закона об олигархах. Реестрами войну не выигрывают, это имитация»

Народный депутат Украины Сергей Рахманин объяснил почему на заседании комитета ВР голосовал «против» так называемого «закона против олигархов».

Об этом он написал в Фейсбуке, передал «Цензор.нет»,

Рахманин отметил: «Сегодня парламентский комитет по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки рекомендовал Верховной Раде поддержать окончательное принятие законопроекта №5599.

Документ имеет громкое название — «О предотвращении угроз национальной безопасности, связанных с чрезмерным влиянием лиц, имеющих значительный экономический и политический вес в общественной жизни». В народе он больше известен как «закон об олигархах»».

Он продолжил: «Я был единственным из присутствующих на заседании членов комитета, проголосовавших против такого решения.

Почему?

1. Законопроект, на мой взгляд, изобилует нарушениями Конституции. На несоответствие проекта №5599 Основному закону обращали внимание Главное научно-экспертное управление парламента, представители оппозиционных фракций ВР, Уполномоченный Верховной Рады по правам человека, а также немалое количество юристов.

2. «Антиолигархический» проект недавно направлен в Венецианскую комиссию. Этот орган Совета Европы уполномочен предоставлять заключения о соответствии законопроектив европейским стандартам и ценностям. Украина неоднократно обращалась в комиссию, когда речь шла об особо чувствительных решениях.

Рекомендации ВК не является обязательственным, но не дождаться выводов комиссии было бы странно, нелогично и политически невзвешенно. Особенно на фоне постоянных мантр о преданности европейским ценностям. И с учетом того, что к «венецианке» еще предстоит неоднократно обращаться.

3. Борьба с противоправным влиянием богачей на принятие государственных решений необходима. Но борьба, а не имитация».

Рахманин отметил: «Объяснить разницу между первым и вторым попробую на простом примере.

Сегодня нашему комитету был официально представлен новый Главнокомандующий Вооруженных сил генерал-лейтенант Валерий Залужный. Главком кратко проинформировал о ключевых вызовах, четко объяснил, как планирует решать проблемы. В отличие от некоторых других чиновников-силовиков Залужный не прибегал к ложному пафосу и не жонглировал абстрактными цветными дополнительными материалами.

Одна из проблем, на которой остановился генерал — повышение активности враждебных беспилотников. БПЛА противника все чаще работают на высотах, которые ограждают от имеющихся средств противодействия. Главком пояснил, что именно собирается делать, чтобы временная проблема не превратилась в осязаемую угрозу.

А мог бы сделать иначе. Например, инициировать написание закона «О предотвращении угроз национальной безопасности, связанным с чрезмерным влиянием враждебных беспилотных летательных аппаратов». Создать государственный реестр вражеских беспилотников. Поручить вести этот реестр … ну, например, Минюсту. Почему Минюста? А потому что так захотелось. Обязать всех военнослужащих ВСУ подавать декларации о визуальном контакте с беспилотниками. Ну, собственно, и все».

Он подчеркнул: «Помешала бы подобная «инициатива» выражаем беспилотникам? Не более, чем принятие зп №5599 помешает влиянию олигархов. То есть никак. Чтобы понять это, не надо ни к гадалке ходить, ни к Венецианской комиссии.

Противодействовать угрожающей активности враждебных БПЛА должны средства радиоэлектронной борьбы и противовоздушной обороны. Противодействовать угрожающей активности «хозяев жизни» должны АМКУ, НАБУ, САП, БЭБ и еще целый ряд компетентных органов».

«Реестрами войны не выигрывают», — резюмировал Рахманин.