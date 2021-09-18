Зимой украинцы будут платить за газ около 4000 в месяц — Кучеренко

В Украине приближается старт отопительного сезона. Люди уже готовятся платить тысячи гривен за отопление и горячую воду. И хотя премьер Денис Шмыгаль заявил, что тарифы не будут расти, но, учитывая подорожание газа, это просто невозможно. Какими будут тарифы на газ и тепло этой зимой, сколько будут тратить люди и что будет с должниками.

Об этом на Апостроф TV рассказал нардеп от «Батькивщины» Алексей Кучеренко.

— В Европе впервые за пять лет самые маленькие объемы газа в хранилищах.

— И у нас так же. У нас на сегодня 18 млрд, а в прошлом году на этот момент было 24. Шесть миллиардов — это мы не докачали 30%. Главный вопрос господину Витренко, господину Шмыгалю: а чьи это 18 млрд? НАК «Нафтогаз» или частных компаний, которые будут его продавать в своих интересах? Причем, не факт, что в Украине, потому что есть еще режим таможенного склада, понимаете?

— На пресс-конференции Шмыгаль сказал, что цены не должны расти.

— Относительно чего? Я напоминаю, в январе, когда был газовый кризис, когда начали перекрывать улицы, господин Витренко и господин Шмыгаль гарантировали цену 6,99 грн. То есть уже как минимум на гривну выросла цена газа. И еще к этой цене в каждом городе добавляется плата за так называемое распределение.

— Куда она идет?

— Это так называемые облгазы — газораспределительные компании. И смотрите как интересно: в относительно богатом Киеве это стоит 40 копеек, а в тех же Лубнах, где люди едва сводят концы с концами, — 2,15 грн. Видите, 1,8 грн разницы.

— Я спрашивала, куда она идет.

— Это сложные технические системы. Технологически, когда закачивается газ системами труб малого давления, он физически расходуется при транспортировке.

Соответственно две статьи расходов облгазов занимают 80%. Это заработная плата газовиков и производственно-технологические потери, то есть потери этого газа. Остальные 20% — это на ремонт труб, на что-то другое.

То есть люди будут получать в платежках за газ почти 9,5-10 грн, в зависимости от региона. А люди разные. Мы говорим о частном секторе, потому что в городах, на центральном отоплении, будет своя катавасия. Дом в деревне в среднем потребляет 300-400 кубов в месяц, даже если сэкономить. Умножаем 9,5-10 грн на 300-400 кубов и получаем 3000-4000 грн за отопление. И теперь посчитайте 3-4 пиковых месяца отопительного сезона, когда придется платить.

В половине страны люди поотключались от газа. В тех же Лубнах 40% населения уже на дровах.

Теперь смотрите, господин Шмыгаль был в Верховной раде по требованию Юлии Тимошенко и нашей фракции, к нам присоединились другие нардепы. Хотели нам рассказывать об очень мощной поездке в США. Это неплохо: поехали, что-то привезли. Потом увидим, что было больше пиара, чем дела. Главное, что мы в пятницу заставили правительство и Шмыгаля отвечать на вопросы.

— Он что-то ответил по делу?

— Беда в том, что в отопительный сезон для каждого украинца, начиная с Киева, если это город и центральное отопление, платежка на тепло и воду становится доминантной. Она составляет 80% вашего платежа.

А что произошло? В пятницу Тимошенко поставила Шмыгалю вопрос: «Скажите, пожалуйста, цена на газ для теплокоммунэнерго увеличится?». Увеличится. А тариф на тепло увеличится? Нет, не увеличится.

Показываем документы, заявление Ассоциации городов Украины. Все города Украины вопят, что увеличится.

Еще раз ставим вопрос: цена на газ для теплокоммунэнерго увеличится? Увеличится. А тариф на тепло? Нет, не увеличится. Я, как киевлянин, захожу на сайт городской компании «Киевтеплоэнерго». Читаю: «Киевтеплоэнерго» подготовил проекты тарифов, которые в ближайшее время будут направляться для утверждения КГГА. Тариф на отопление, если у вас в доме нет счетчика, — 53,8 грн с метра квадратного. А прошлой зимой было 35 грн с метра квадратного.

— Вы добились ответа от Шмыгаля или нет?

— Нет. А на пресс-конференции он очень по-украински сказал: «Если некоторые плохие мэры захотят поднять тариф на тепло, то мы будем их вызывать и аккуратно убеждать, чтобы они не поднимали тариф на тепло». Тем не менее, когда городской голова, исполком и предприятие теплокоммуэнерго считают тариф, а цена на газ выросла, то соответственно и тариф растет. Чуда же никакого не бывает, потому что газ сжигается.

— Возможно, с арифметикой не так хорошо знакомы?

— Расчетные тарифы «Киевтеплоэнерго» по состоянию на сегодня растут в полтора раза — до 54 грн за метр квадратный. Считайте сами: 60 метров ваша квартира, будет 3240 гривен в месяц. А еще добавляется горячая вода, которая возрастет в полтора раза.

— Надо признать, что у Зеленского в обещаниях не было вопроса снижения тарифов.

— Его втянули в это.

— Вообще тарифы снизить можно или нет?

— Конечно, можно. Это просто. В Украине пока что, несмотря на позорное и бездарное правление НАК «Нафтогаз», потому что они уменьшают добычу…

— Просто добывать больше?

— Для того, чтобы составить баланс. Чтобы мы понимали, что газа украинской добычи хватает населению. Тогда нам не надо привязываться к рыночным ценам в Амстердаме.

— В Европе растет цена на газ. Что будет у нас?

— Эта цена пока не ударит по населению. Шмыгаль сказал ключевую фразу: «Я гарантирую, я обещаю от имени правительства, мы для населения удержим цену 7,96». Это если вы газ напрямую потребляете или на плиту, или для подогрева горячей воды, или для отопления.

— Но бизнес?

— Шмыгаль ничего не сказал о цене на газ для теплокоммунэнерго, а она растет очень сильно. В Киеве в пока еще действующий тариф считалась старая цена на газ — четыре гривны. А сейчас она уже 7,42 грн. Этот рост более чем в полтора раза. Вот почему тариф на тепло для населения уже вырастет минимум в полтора раза. Но для них еще будет регулируемая цена на газ.

Но школы, детские сады? У нас есть бюджетные учреждения, малый и средний бизнес. Я даже не говорю о промышленных предприятиях. А любая парикмахерская, офисный центр, магазин — у них тариф на тепло согласно сегодняшним расчетам «Киевтеплоэнерго» почти вдвое возрастает — на 94-95%. Теперь я задаю вопрос: куда бизнес положит эту стоимость? Пожалуй, в себестоимость, и вырастут цены на продукты и услуги.

— Если так легко сдерживать цену, то почему никто еще этого не сделал? Зеленский, Порошенко…

— Здесь уже главный вопрос. Три года Юлия Тимошенко и я лично провели в судах, чтобы разобраться, какова себестоимость украинского газа от НАК «Нафтогаз». Мы добились того, что даже Юрий Витренко десять раз сказал в начале этого года: себестоимость газа украинской добычи НАК «Нафтогаз» составляет 2,6 грн за куб.

Это не Кучеренко придумал, не Тимошенко придумала. И вот теперь главный вопрос: действительно ли надо наш с вами газ, который стоит 2,6 грн — а там уже заложена рентабельность — продавать по 7,96? То есть в три раза дороже, чем он стоит. Это и есть политический вопрос. Понятно, что если по такой цене продавать, поступает прибыль. Соответственно, НАК «Нафтогаз» платит налоги.

— Что люди будут делать? Платить по этим платежами или выходить на майданы?

— Мне трудно спрогнозировать.

— Вы что будете делать?

— Я буду платить.

— Я не знаю — идти за субсидией или игнорировать?

— У нас в свое время на субсидиях было аж 6 млн населения. Это с 14 млн домохозяйств 45%. В этом отопительном сезоне на субсидиях было 3,1 млн домохозяйств. Это примерно 7,5 млн человек.

Сейчас господин Шмыгаль считает, что это количество сократится, поскольку доходы выросли. А я считаю, что не сократится, потому что тарифы возрастут. Мы уже договорились о том, что надо дополнительные деньги на субсидии в бюджете закладывать.

— Это часть субсидий. Другие будут молча платить.

— Есть какая-то часть населения в Украине, которому безразлично, какая будет цена на газ и тарифы.

— Есть разные слои населения.

— 10-15% скажут, что мы оплатим любую цену, не помрем. Но по моим подсчетам, минимум для половины населения, которые даже не попали на субсидии, будет больно платить.

— Я об этом и спрашиваю.

— Есть несколько вариантов. Первый: они будут платить, но в результате сэкономят на чем. Не пойдут в кино, не поедут куда-то. Какая-то часть населения будет, условно говоря, платить в рассрочку. Нормальные порядочные люди не в состоянии каждый месяц платить. Они зимой делают долги, а потом весной и летом догоняют. Тоже неплохой вариант. Это нормальные люди, они платят.

Есть какая-то часть, как просто забивают на это. Причем, какие-то богатые со своими адвокатами находят лазейки. Они делают большие долги. Мой прогноз с большими долгами — их пойдут собирать.

— Кто будет собирать?

— В первую очередь, НАК «Нафтогаз». Он придет к теплокоммуэнерго, к тем, кто не оплатил, или зайдет через коллекторов. Обратите внимание, господин Шмыгаль сказал о цене 7,96. Но проблема в том, что примерно 700 тысяч домохозяйств в Украине за последние три месяца потребляют газ не по 7,96, а по 12 грн. Только господин Шмыгаль не знает об этом.

Есть такой поставщик «последней надежды». Это такая махинация, когда люди даже не знают, что от них ушел старый поставщик, потому что он не может по этой цене поставлять.

Например, эксперт по коммунальным вопросам Олег Попенко. У него в Кривом Роге есть квартира. Он говорит, что ему уже коллектор позвонил и говорит: «У тебя долг за последние два месяца 200 грн, я к тебе иду». 200 гривен он заплатит, но он даже не знал, что уже НАК «Нафтогаз» его долг передал коллекторам.

— У человека может быть долг, он об этом не знает, и к нему будут коллекторы стучаться?

— Вот Попенко — это коммунальщик, который руководил здесь управляющей компанией — не знал, что у него есть долг. Это летом, когда маленькое потребление.

— Этот вопрос политики используют просто для того, чтобы раздуть скандал? Я так понимаю, что политического решения нет?

— Как нет? Я берусь утверждать, что в первую очередь решение — это ликвидация НАК «Нафтогаз», как абсолютно посреднической прокладки.

— Зеленский на это пойдет?

— Он летает в другие страны спрашивать, что делать с НАК «Нафтогаз». Что значит пойдет или не пойдет? Они думают, что проскочат в этом году.

— Почему не ликвидируют эту прокладку?

— С 2014 года начались эти дискуссии. Как вы думаете, почему? Потому что она выгодна тому, кто сидит на потоках. Я свечку не держал. Когда мы с вами слышим, что депутатам носят конверты, когда у них появляются квартиры, машины, это же откуда-то идет.

— Говорят, родители разбогатели.

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— 600 тысяч долларов за год заработала мама? Ну надо молиться на такую маму. У нас у депутатов — нынешних и бывших — либо жены являются сильными предпринимателями, либо сестры, либо мамы с папами.