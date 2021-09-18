Повінь – зміна системи

Menu
Close

Дієтологи назвали корисний продукт, який захищає від діабету і раку

18.09.2021

Майже всі знають, що сезонні овочі та фрукти корисні для здоров’я людини. Сливи, наприклад, здатні захистити від цукрового діабету, запалень та раку.

При регулярному вживанні чорносливу можна нормалізувати артеріальний тиск і знизити рівень “поганого” холестерину. Крім того, продукт є профілактикою захворювань серця і судин.

Як зазначають дієтологи, сливи багаті антиоксидантами, що захищають клітини від вільних радикалів і знижують рівень окисного стресу. Поліфеноли, наявні у сушених плодах, є протизапальним засобом, що, в свою чергу, зменшує ризик раку.

Окрім цього, чорнослив підвищує відчуття ситості, а тому людині легше контролювати свою вагу, виключаючи появу ожиріння і діабету.

: meta.ua

 

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *