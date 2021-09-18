В ОРДЛО катастрофическая ситуация с COVID-19, но оккупанты плюют на людей, выполняя указание Москвы об их массовом подвозе на голосование

По информации врачей так называемого «МОЗ ДНР» в «республике» фиксируется значительное ухудшение эпидемической ситуации, которое обусловлено активным распространением COVID-19.

Как сообщает Sprotyv.info, так называемые «СМИ ДНР», ссылаясь на официальные источники сообщают, что за первую неделю сентября заболеваемость в «республике» выросла более, чем на 60% и, по состоянию на 16 сентября, было выявлено 63 655 случаев заражения коронавирусной инфекцией и 529 за сутки, летальных случаев — 4520 и 39 за сутки соответственно.

При этом процент положительных результатов заболевания на COVID-19 составляет 44,7% от общего количества исследований в сутки.

Те же «СМИ ДНР» сообщают, что на оккупированной территории наблюдается высокий уровень нагрузки на центры скорой помощи, а госпитальный фонд профильных больниц уже заполнен на 100% и места для госпитализации тяжелых больных уже отсутствуют.

Только за последнюю неделю от COVID-19 в так называемой «ДНР» умерло более 200 человек, что в 2,3 раза превышает показатель предыдущей недели. Уровень смертности — 12,7% и является самым высоким за весь период пандемии.

По мнению медиков, главная причина высокой смертности — недостаточное количество больничных мест с кислородной поддержкой. Оккупационные власти так же не прислушиваются к рекомендациям «МОЗ ДНР» о введении жестких карантинных мер и ограничений на свободное передвижение, проведения различных массовых мероприятий и недопущения скоплений в общественных местах.

По информации представителей «МОЗ ДНР», игнорирование их рекомендаций и не введение ограничительных мер происходит по личному указанию так называемого «главы ДНР» Пушилина с целью успешного выполнения распоряжения из Москвы по массовому «подвозу» 17-19 сентября жителей с российскими паспортами в Ростовскую область на голосование.

Несмотря на то, что эпидемиологическая ситуация уже катастрофическая и переходит в стадию полностью непрогнозируемой, оккупационные власти ради выполнения приказа из Москвы полностью пренебрегают здоровьем и жизнями местных жителей.

По рассказам врачей из оккупированных территорий Донецкой области, такое же состояние дел и на территориях подконтрольных боевикам «ЛНР», что создает реальные предпосылки для стремительного распространения болезни на оккупированных территориях. По их мнению, увеличение роста заболеваемости коронавирусной инфекцией будет происходить из-за возможности заразиться и во время посещения избирательных участков в Ростовской области, где эпидемиологическая ситуация тоже не из лучших. При этом угроза заразиться COVID-19 очень высокая и по пути следования на голосование.

Как уже показывают донецкие и макеевские телеканалы, «жителей «ЛДНР»» с российскими паспортами организованно перевозят на избирательные участки для осуществления «волеизъявления» автобусами и железнодорожным транспортом, где люди долгое время находятся в замкнутом пространстве. Кроме того, массовый подвоз на избирательные участки людей в свою очередь спровоцирует и рост заболеваемости в самой Ростовской области. Но российские власти и оккупационные режимы интересуют только выборы и телевизионная картинка массовости.

Сложившаяся ситуация в очередной раз наглядно демонстрирует, что жизнь, здоровье и безопасность людей ничто для оккупационных властей в сравнении с желанием выслужиться перед Путиным и его «Единой Россией». Очевидно, тезис «бабы еще нарожают», взят ими на вооружение.