Евродепутат о «Северном потоке-2»: России рано кричать «ура»

Депутат Европарламента от фракции «зеленых» Райнхард Бютикофер заявил, что «Северный поток-2» может стать инвестиционной руиной, а российские «ура» по поводу завершения строительства газопровода преждевременны.

Об этом политик сказал в интервью агентству dpa, пишет DW.

Евродепутат напомнил, что эксплуатация газопровода должна отвечать требованиям европейского законодательства. Так, к примеру, в рамках антимонопольных правил должен быть обеспечен анбандлинг — отделение деятельности оператора ГТС от добычи и поставки газа. Российский «Газпром» до сих пор не обеспечил этого в случае с новым трубопроводом, указал Бютикофер.

Также он заявил, что, согласно европейским нормам, на закачку газа в трубопровод должны иметь право и третьи стороны, однако «Газпром» пока не решил этот вопрос. Наконец, для запуска «Северного потока-2» требуется сертификация от властей Германии, и когда она будет получена, тоже неизвестно.

При этом депутат отметил, что даже если Федеральное агентство по сетям и одобрит запуск СП-2, данный проект еще может остановить Еврокомиссия. Если найдутся серьезные аргументы в пользу того, что позитивное решение федерального агентство по СП-2 противоречит европейскому энергетическому законодательству, то новый газопровод еще может превратиться в «инвестиционную руину», считает Бютикофер.