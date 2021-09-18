В США допустили, что для полной COVID-вакцинации нужны три прививки

Директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи заявил, что для полноценной вакцинации от COVID может понадобиться введение не двух, а трех доз вакцины.

Об этом сообщает The Telegraph.

Он считает, что это относится по крайней мере к мРНК-вакцинам, таким как Pfizer.

«Я считаю, что, когда все будет сказано и сделано, окажется, что правильная схема, по крайней мере, для вакцины с мРНК, — это две первоначальные дозы, основная, за которой через три-четыре недели следует усиленная, а еще через несколько месяцев — третья», — заявил он.

При этом Фаучи отметил, что пока неизвестно, понадобится ли третья доза при вакцинации детей.