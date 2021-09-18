Решение об отказе в пенсии можно обжаловать: как добиться выплат при утере ПФУ части данных

Несмотря на то, что пенсия по возрасту назначается со дня, следующего за днем достижения пенсионного возраста, нередки случаи, когда якобы не хватает стажа для выхода на пенсию.

Пенсионный фонд иногда отказывается засчитывать в трудовой стаж определенные годы, в частности, время занятия предпринимательской деятельностью.

В связи с тем, что с 2018 года для начисления пенсии по возрасту необходимо 25 лет стажа, проблем у людей стало больше, пишет издание «На пенсии».

Так пенсионеру из Винницы, которому в марте 2018 года исполнилось 60 лет, у которого по трудовой книжке 22 года стажа, не учли 14 лет, когда он был предпринимателем (с 1991-го по 2004 год). Мужчине объяснили, что данные о его предпринимательской деятельности утеряны.

В разъяснениях эксперт подтвердил, что предприниматели действительно часто сталкиваются с проблемой подтверждения стажа. В 2017 году достаточно было иметь 15 лет стажа для назначения пенсии, в 2018 году — 25 лет, в 2021 — 28 лет стажа.

По новым правилам, имеющийся у человека стаж (по трудовой книжке) позволяет оформить пенсию в 63 года. То есть пенсию должны назначить в этом году. Также можно вернуть пенсию за 2018−2021 годы.

По словам эксперта, важно понимать, какие именно документы были на руках у гражданина на момент обращения за пенсией. Чтобы отстоять свое право на пенсию с более раннего срока, возможно, придется обращаться в суд.

Для этого потребуется справка из базы данных реестра застрахованных лиц по информации отдела персонифицированного учета.

Если человек занимался предпринимательской деятельности по упрощенной системе налогообложения до 1 января 2004 года, это подтверждается:

— специальным торговым патентом;

— или свидетельством об уплате единого налога;

— или патентом об уплате фиксированного размера подоходного налога с граждан;

— или справкой об уплате страховых взносов.

Для подтверждения предпринимательства с 1 января 2004 года — достаточно справки из базы данных реестра застрахованных лиц по информации отдела персонифицированного учета.

Чтобы был учтен стаж предпринимателя с 1 января 1998 года по 30 июня 2000 года включительно, предоставляется справка о регистрации в качестве субъекта предпринимательской деятельности. Это касается предпринимателей, работающих на упрощенной системы налогообложения, а также с применением фиксированного налога.

В Заключительных положениях Закона Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании», которые вступили в силу с 1 января 2018 года, говорится, что в стаж для назначения пенсии включается период с 1 июля 2000 года по 31 декабря 2017 года включительно. Если все это время человек платил страховые взносы независимо от их суммы.

Такой стаж не учитывается непосредственно при расчете размера пенсии. Он берется условно для определения права на пенсию, если стажа не хватает для выхода на пенсию по возрасту.