Под Луцком ради спасения коня пришлось остановить поезд

В Волынской области конь угодил копытом в промежуток между рельсовыми путями и бетонной плитой железнодорожного переезда. Спасатели освободили животное из ловушки.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел Украины в своем Тelegram-канале в субботу, 18 сентября.

Инцидент произошел в городе Рожище. Конь попал в отверстие между путями и бетонной плитой. Спасатели, при помощи гидравлических ножниц увеличили промежуток между рельсом и плитой и спасли попавшее в ловушку животное. Во время освобождения коня остановили движение электропоезда «Ковель-Луцк».

«Откуда только не приходится спасать животных нашим спасателям», — сказано в сообщении.