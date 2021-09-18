Водителям посоветовали не менять заранее летние шины на зимние

Есть автолюбители, которые не ждут непогоды и меняют сезонные шины заранее, когда асфальт еще достаточно сухой, однако такая предусмотрительность отнюдь не идет на пользу.

Водителям рассказали, почему не стоит заранее менять летние шины на зимние.

С первым снегом в сервисах шиномонтажа выстраиваются очереди: автомобилисты спешат «переобуть» свои машины в зимнюю резину. Однако есть и такие автолюбители, которые не ждут непогоды и меняют сезонные шины заранее, когда асфальт еще достаточно сухой. Такая предусмотрительность отнюдь не идет на пользу.

Главное отличие зимних покрышек от летних — это способность ездить по снегу или корке льда. Небольшие канавки протектора летних шин быстро забиваются снегом, в результате тормозной путь автомобиля вырастает в разы. Есть в таком случае и опасность заносов. В то же время зимние шины снижают вероятность аварийных ситуаций подобного плана.

Но спешить с изменением покрышек тоже не стоит. Исследование возможностей летних шин при температуре воздуха около нуля показало интересные результаты. Если асфальт чистый и сухой, то даже в случае -5 градусов подобные покрышки ведут себя отлично. Сцепление с трассой будет таким же, как и в теплую погоду.

А вот зимние шины при осенних 3-12 градусах тепла показывают куда больший тормозной путь, чем летние. Причем шипованные покрышки демонстрируют худший результат, чем «липучки». Даже в случае -5 градусов на сухом асфальте летняя резина ведет себя лучше зимней. А вот если заморозки увеличиваются, то такие шины «дубеют» и качества их снижаются.

Поэтому изменение сезонных шин лучше запланировать ближе к морозам. Конечно, если в сентябре выпал снег и трассы завалило, то тянуть в этом вопросе лучше не надо. Отправляться в путь на летних покрышках по мокрому подмерзшему асфальту не следует.

: sud.ua