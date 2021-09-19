Украина взяла 4 золота на чемпионате мира по гребле

На чемпионате мира по гребле в датском Копенгагене украинские спортсмены завоевали четыре золотые медали. Два золота заработали девушки-спортсменки, а еще два — мужчины.

Об этом сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета Украины на своей странице в Facebook в субботу, 18 сентября.

Украинские спортсменки Людмила Лузан и Анастасия Четверикова стали чемпионками мира по гребле на каноэ-двойке. Также Людмила Лузан заработала золотую медаль в одиночном каноэ на дистанции 500 метров.

Кроме того, украинцы Олег Кухарик, Дмитрий Даниленко, Игорь Трунов и Иван Семыкин получили золотую медаль по гребле в каноэ-четверке на дистанции 500 метров. И за такую же дистанцию золото взяли украинские гребцы Виталий Вергелес, Андрей Рыбачок, Юрий Вандюк, Тарас Мищук.