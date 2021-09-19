Луческу сорвался на арбитра в матче с «Александрией»

Главный тренер киевского «Динамо» Мирча Луческу не смог сдержать эмоций во время матча 8-го тура УПЛ против «Александрии». В конце первого тайма румынский наставник сорвался на главного арбитра встречи Дмитрия Кривушкина.

Сообщает портал АНТИКОР со ссылкой на СМИ.

На 43-й минуте Илья Забарный зацепил у бровки Сергея Гриня.

Пользуясь тем, что рефери остановил встречу и находится рядом, Мирча Михайлович подскочил к нему и высказал все, что думает о его работе в этом поединке.

Стоит отметить, что Кривушкин никак не стал наказывать наставника «бело-синих».