Полторы сотни байкеров устроили массовую драку и сорвали фестиваль: есть погибший и раненые

В субботу, 18 сентября, во время фестиваля «Американский салун» в городе Тарб на юго-западе Франции произошла массовая драка с участием 150 байкеров, во время которой один человек погиб, а еще двое получили ножевые ранения.

Об этом сообщило французское издание cnews.

Инцидент произошел в выставочном парке, где открылся фестиваль «Американский салун» с музыкой в стиле кантри, выставкой татуировок и турниром по покеру.

Полиция устанавливает причины и зачинщиков драки. Подозреваемый, который, как предполагает полиция, нанес потерпевшим ножевые ранения, бежал и его разыскивают.

Мэр города Тарба Жерар Тремеже распорядился немедленно прекратить фестиваль, выразив сожаление о том, что действо, на которое так долго ждали во время действия карантина, придется прекратить.