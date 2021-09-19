Лікарі назвали найчастіші помилки, які руйнують імунітет

З наближенням сезону застуди та грипу знову постає питання зміцнення імунітету. Для багатьох вже стало пріоритетом часто мити руки і триматися подалі від місць скупчення людей, щоб уникнути хвороб. Однак є ще один спосіб захистити імунну систему-змінити звички в їжі. Лікарі назвали найчастіші помилки, які можуть підірвати роботу імунітету.

Занадто багато цукру та алкоголю

“Надмірне споживання цукру і простих вуглеводів може знизити функцію імунних клітин і послабити імунну систему”, – пояснила доктор медичних наук Ліндсі ДеСото. Крім того, важливо звести до мінімуму споживання алкоголю, оскільки така звичка може придушити роботу імунітету і привести до більш серйозних симптомів під час хвороби, додала ДеСото.

Шкідливі снеки

Хоча перекус чіпсами або печивом зручний, продукти з високим ступенем обробки містять велику кількість натрію, насичених жирів і цукру. Всі ці компоненти можуть спровокувати розвиток серцево-судинних захворювань і хвороб нирок, що призведе до хронічного запалення і підірве імунітет, попередила лікар-дієтолог Леоніла Кампос.

Фастфуд і недолік калорій

Фастфуд також містить велику кількість шкідливих насичених жирів, часте споживання яких провокує запалення в органах. Однак серйозні наслідки для імунітету може мати не тільки вживання неправильних продуктів, але і недолік калорій. Як пояснила лікар-дієтолог, представник Академії харчування і дієтології Роксана Ехсані, люди, які навмисно обмежують себе в їжі, більш сприйнятливі до інфекцій. “Коли ми не даємо організму достатньо поживних речовин щодня, ми послаблюємо нашу імунну систему”, – підкреслила вона.

: Новости Ю