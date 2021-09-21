На ферме козел и петух спасли курицу от ястреба

Владелец фермы Яап Битс рассказал, что он находился в доме, когда услышал на улице подозрительный шум, передает FaceNews.ua

На обнародованном видео можно заметить, как ястреб буквально валит курицу на землю и пытается утащить ее. В это время на помощь курице бросается петух. К схватке с ястребом также присоединился козел, которому удалось отпугнуть хищную птицу.

В результате произошедшего курица получила незначительные повреждения. Фермер рассказал, что другие животные сплотились вокруг нее, чтобы помочь поскорее залечить раны. Мужчина также рассказал, что его козы и индейки уже дважды бросались спасать его кур.