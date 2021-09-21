Операция прикрытия, звонок отцу и публично совравший израильский министр: как ловили сбежавших террористов

В прессе публикуются подробности розыска и ареста последних двух террористов, сбежавших полторы недели назад из тюрьмы «Гильбоа». Отметим, что достоверность этой информации под вопросом — неизвестно, правду рассказывают журналистам анонимные источники в силовых структурах или внушают им то, что считают нужным.

Так или иначе, суть описываемой картины такова. В результате оперативных действий представители силовых структур получили информацию о ряде мест в Дженине, где могли находиться беглецы. Позже уточнения информация об их местонахождении, был составлен план операции захвата.

Во избежание ненужных жертв израильские силовые структуры провели отвлекающий маневр — военные вошли на территорию лагеря палестинских беженцев в Дженине. Это само по себе становится крупным событием и обычно оттягивает в тот район агрессивно настроенную молодежь.

Тем временем бойцы специального подразделения пограничной охраны незаметно проникли в восточную часть города, где в одном из домов прятались беглые бандиты.

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«Магавные» спецназовцы окружили здание, перекрыв все возможные пути отхода для террористов и предложили им сдаться. Один из беглецов успел позвонить отцу и сообщил, что намерен сдаться без сопротивления, не желая нанести вред близким и родственникам.

Террористы вышли из здания с поднятыми руками. Вся операция заняла примерно тридцать минут, в ходе задержания были слышны выстрелы.

המצוד אחרי שני המחבלים הנמלטים מכלא גלבוע: כוחות מיוחדים של צה»ל נכנסו לג’נין. הפלסטינים מדווחים על בית מכותר וחילופי אש בין כוחות הביטחון לחמושים פלסטינים pic.twitter.com/B1X5jgURxu

— איתי בלומנטל Itay Blumental (@ItayBlumental) September 18, 2021

В операции по маскировке действий непосредственное участие принимал министр внутренней безопасности Омер Бар-Лев. Его представитель рассказал журналисту издания TheTimes of Israel, что глава ведомства сознательно озвучил вчера вечером в эфире одного из телевизионных каналов Израиля информацию, согласно которой силы безопасности уже определили местонахождение одного из двух беглецов. Министр заявил, что террорист находится в пределах «зеленой черты», хотя на тот момент было точно известно, что преступники прячутся в Дженине. Таким образом террористы получили ложную информацию и в определенной мере расслабились, отметил представитель министра.

Сегодня суд в Нацерете вынес вердикт о продлении срока предварительного заключения под стражей для четверых беглецов, которых задержали 10–11 сентября.

Портал Ynet цитирует адвоката Захарии Зубейды. Именно этого террориста считают вдохновителем и организатором самого громкого побега в истории израильской пенитенциарной системы. Защитник рассказал, что Зубейда полз по вырытому тоннелю примерно полчаса, пока не выбрался за территорию тюрьмы «Гильбоа». По словам беглеца, едва ли не самым трудным препятствием оказался люк, которым был закрыт выход из туннеля.

Адвокат также рассказал о разных точках зрения беглецов: Зубейда якобы предложил попытаться добраться до Дженина, но некоторые из террористов отказались, сославшись на нехватку сил.