Израильские системы ПВО «Железный купол» хороши против «катсамов» и бесполезны против маневрирующих и высокоточных ракет: такое мнение в беседе с журналистом издания «Московский комсомолец» выказал российский военный эксперт, аналитик, редактор издания «Арсенал Отечества» Алексей Леонков, комментируя сообщения о возможной передаче американцами украинцам израильских комплексов.

«Железный купол» — это объектовая система ПРО-ПВО. То есть она защищает объекты. Может бороться с некоторыми воздушными баллистическими целями, но неуправляемыми, которые не маневрируют. Все эти «катсамы» (по всей вероятности, автор статьи или эксперт подразумевали ракеты «касам»), которыми палестинцы обстреливали израильскую территорию, это как раз не маневрирующие и не высокоточные ракеты.

Причём у «Железного купола» есть ряд серьёзных недостатков, о которых уже не раз говорили. Во-первых, небольшие дальность и высоты применения. А во-вторых, ограниченные возможности по количеству целей. Израиль заявлял, что он может с помощью этой системы сбивать до 200 целей одновременно. А на самом деле лишь около сотни», заявил Леонков.

По его мнению, сама по себе система «Железный купол», если исходить из того, что теоретически ее могут передать Украине, малоэффективна, так как «эту систему надо во что-то интегрировать», полагает российский специалист. С его точки зрения «сама по себе она в состоянии прикрыть один-два объекта. К примеру, столицу Украины Киев».

«Делать это совершенно бессмысленно. Если говорить о том, что они разместят позиционный район «Купола» у границы, то в этом тоже нет совершенно никакого смысла. Такие комплексы никогда не размещают в местах, которые находятся в зоне первого удара.

В качестве примера Леонков привел позиционный район в Польше: «Вот, к примеру, сами американцы построили свой позиционный район в Польше. Но потом в Калининградской области появились наши комплексы «Искандер». И эти «Искандеры» по дальности действия накрывают этот позиционный район. Причём ракеты «Искандеров» мало того, что летят с гиперзвуковой скоростью, они ещё и аэробаллистические, то есть способны маневрировать. Такие ракеты системами ПВО-ПРО, которые есть у НАТО и США, сбить невозможно. Почему они там всё время при слове «Искандер» сразу так и подпрыгивают».

Леонков пояснил возможную передачу или продажу «Железного купола» Украине тем, что якобы самим США эта система не нужна.

«Отдавая «Железный купол» украинцам, они делают такой красивый жест: вот, дескать, мы помогаем украинскому народу. Хотя эти системы «Железный купол» американцы купили у израильтян для себя. В первую очередь, в рамках исследований по усилению противоракетной обороны, которая у них фактически трещит по швам после того, как у нас появились гиперзвуковые комплексы», считает эксперт.

Леонков сравнил возможную передачу «Железного купола «Киеву с подарком барином холопу побитой молью шубы.

«Это, знаете, примерно как барин дарит холопу со своего плеча побитую молью шубу. Холоп рад. Правда, не факт, что этот подарочек сможет его согреть зимой. Но здесь важен сам жест. Чтобы говорить потом, хвастаться этим на людях».

Отвечая на вопрос собеседника «Но почему Украина не купила эту систему напрямую у Израиля?», Леонков привел очень любопытную версию. Согласно ей, все дело в личности главы украинского государства.

«Не могла в силу ряда обстоятельств. Хотя бы потому, что Зеленский высказывает некоторые вещи, за которые его же соплеменники иногда называют позорищем еврейского народа. Он в Израиле нерукопожатный, так что прямые поставки израильского оружия оттуда ему заказаны. И вот таким образом был предпринят такой ход, когда США им скинули не нужную им систему вооружения, которая якобы должна помочь Украине», сказал Леонков.

Леонков не приводит в статье факты нерукопрожатности Зеленского в Израиле.

Ранее в России не поверили, что израильский «Железный купол» поможет Киеву в случае военного конфликта с Москвой.