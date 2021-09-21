Израильтянка, один раз проголосовавшая в России трижды, теперь проголосовала дважды

Юлия Ильинская, она же Яэль Ильински, которая в прошлом году в демонстративных целях трижды проголосовала на референдуме по поправкам в конституцию России, отличилась и на двухсуточных выборах в Госдуму, которые заканчиваются сегодня вечером.

В 2020 году Ильинская продемонстрировала отсутствие учета, позволяющее голосовать неоднократно на референдуме. Она проголосовала в российском консульстве в Тель-Авиве, в российском консульстве в Хайфе, а также по электронной системе голосования. Кроме того, в хайфском консульстве бюллетень для голосования выдали и ее несовершеннолетней дочери, так что фактически Юлия проголосовала четыре раза вместо положенного одного.

На этот раз она снова решила проверить избирательную систему на уязвимости. Сегодня Юлия проголосовала на избирательном участке в Израиле, а затем по электронной системе голосования, и оба голоса были зарегистрированы.

Как полагает «испытательница», это произошло потому, что в консульстве голосование идет по загранпаспорту, а в системе электронного голосования – по номеру российского паспорта, и соответствие одного другому нигде не сверяется.

«Система «Стоп дубль», призванная предотвратить возможность голосования одновременно на избирательном участке и электронно, не работает за рубежом», — поделилась Юлия на «Фейсбуке» результатом эксперимента.

Напомним, что российским властям подобные эксперименты очень не нравятся. Вместо того, чтобы признать уязвимость и устранить ее, они начинают оказывать давление на тех, кто ищет изъяны в целях совершенствования механизма, находит их и публично отчитывается о результатах.

В прошлый раз на Юлию завели уголовное дело за «незаконное получение бюллетеня», и российский суд даже заочно ее арестовал, правда, потом арест был отменен, поскольку прокуратура предоставила в суд ложные сведения. Обвинение утверждало, что подозреваемая скрывается от следствия за границей, игнорируя факт ее постоянного проживания за рубежом.

Аналогичные дела заводились и на россиян, которые в демонстрационных целях голосовали дважды – один раз на избирательном участке, другой удаленно.

Многие подозревают, что данные уязвимости оставлены даже не по халатности, а намеренно, дабы у властей имелась возможность «подправить» итоги голосования в нужную сторону.

«Пока мы видим изъяны в избирательной системе, позволяющие голосовать многократно, мы не можем исключать фальсификации и доверять итогам такого голосования», — утверждает Юлия Ильинская.

Пока неясно, какие последствия будут у этого двойного голосования. На данным момент в российском избиркоме ограничились тем, что назвали Ильинскую овцой. Член Центризбиркома Павел Андреев, комментируя это событие по просьбе журналистов из РБК, отметил, что «такой открытой системы нет ни в одной стране мира» и что она основана «на презумпции доверия» к гражданам. «Но есть овцы, я вырываю из устоявшегося выражения это слово, которые раз за разом с настойчивостью, достойной лучшего применения, продолжают провоцировать», — добавил он.