Трагедия в Холоне: пожилая водительница погибла прямо на парковке

На подземной парковке в Холоне на улице Наоми Шемер автомобиль, которым управляла пожилая женщина в возрасте около 80 лет, врезался в стену. При ударе сама водительница, жительница Холона, погибла. Ее 40-летняя сиделка, находившаяся на заднем сиденье, доставлена в больницу в практически безнадежном состоянии. Муж водительницы, примерно ее возраста, получил травмы средней степени тяжести.

Из описания в полицейской сводке неясно, каким образом произошла авария и почему столкновение со стеной на парковке, на которой обычно на большой скорости не ездят, окончилось столь трагически.

По фотографиям с места происшествия тоже трудно определить, что именно там произошло. Как видно на снимке, перед машины помялся довольно сильно, сработала «подушка безопасности». Судя по всему, автомобиль заезжал с улицы на парковку и вместо того, чтобы свернуть, врезался прямо в стену.