Песков пояснил, почему дата на часах Путина не совпадает с днем, когда тот голосовал на карантине

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал сообщения в СМИ, касающиеся часов главы этого государства. Ранее журналист издания «Медиазона» обратил внимание на дату на часах Владимира Путина во время электронного голосования на выборах в Госдуму России: они показывали 10 сентября, хотя, судя по официальным сообщениям, президент голосовал 17 сентября.

А что, и результаты уже 10-го числа подсчитали? Специально надел Blancpain Grande Date, чтобы Date была Grande pic.twitter.com/4NF4Sehgk0

— Dave Frenkel (@merr1k) September 17, 2021

«Просто у Путина не установлена дата на часах, он на нее не смотрит, он датой на часах не пользуется, поэтому, да, у него там стоит другая дата», — цитирует Пескова российское информационное агентство «Новости».

Журналисты телевизионного канала «Дождь» отметили, что ранее, во время военных учений «Запад -2021», дата на часах президента России тоже не соответствовала дате проведения учений.

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Как мы соообщали ранее, известный российский политолог Валерий Соловей не верит в официальную причину самоизоляции Владимира Путина. Напомним, в Кремле заявили, что Путин уединился в своей резиденции «Ново-Огарево» из-за случаев заболевания «ковидом», выявленных в его окружении.

Политолог назвал две версии причин карантина российского президента.