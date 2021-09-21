На Київщині масові відключення електроенергії: де не буде світла 21 вересня

Мешканців Київської області попередили про планові відключення світла
У вівторок, 21 вересня, у Київській області заплановані відключення електроенергії. Про це повідомляється на сайті «ДТЕК Київські регіональні електромережі».
Відключення світла відбудуться у:
Бориспільському районному підрозділі,
Броварському,
Васильківському,
Вишгородському,
Володарському,
Кагарлицькому,
Києво-Святошинському,
Макарівському,
Миронівському,
Обухівському,
Рокитнянському,
Сквирському,
Ставищенському,
Таращанському,
Фастівському,
Чорнобильському,
Ірпінському.
Адреси, терміни і причини відключення електроенергії
Графік не стосується позапланових (аварійних) відключень електроенергії.