Под давлением ультралевых демократов Сенат США заморозил помощь Израилю

Внутрипартийные раздоры в США затронули и Израиль. Сейчас в Конгрессе и в Сенате царят нешуточные бюджетные страсти, вносящие разлад в ряды самих демократов, которые составляют большинство в обеих палатах. Из-за этих междоусобиц демократам пришлось изъять из «немедленного пакета» финансовых законов помощь Израилю в размере 1 миллиарда долларов на финансирование «Железного купола».

Парламент США должен срочно утвердить пакет бюджетных законов, которые обеспечат финансирование государственной деятельности с октября (в США бюджетный год начинается именно с этого месяца).

Хотя республиканцы пребывают в меньшинстве, они могут сорвать утверждение этих законов в срок, устроив так называемый «филибастер» – парламентскую волокиту посредством внесения массы поправок, затягивания обсуждений и т. п. В США этот вид «парламентской забастовки» настолько отточен, что может привести даже к срыву голосования за законопроект.

Если не принять вовремя срочные законопроекты о госфинансировании, государственные ведомства, оставшиеся без бюджетов, просто перестают работать. Это называется «шотдаун», и в США такое явление не редкость, но каждый раз оно весьма неприятно для общества и для работников федеральных ведомств. В последний раз такое происходило на стыке 18-19-го годов при Трампе, когда тот отказался утверждать бюджет, поскольку парламент не выделял денег на строительство стены на границе с Мексикой.

Поэтому сейчас демократы договорились с республиканцами, что на данном этапе будет проведен только ряд «бесспорных» законов, обеспечивающих функционирование государственных органов, и только до 3 декабря. Однако тут вмешалось ультралевое (социалистическое и исламофильское) крыло Демпартии, которое в Америке называют «прогрессистским». Депутаты, представляющие эту идеологию, потребовали от более умеренных коллег непременно включить в нынешний пакет и законопроект о выделении 3,5 миллиарда долларов на расширение социального обеспечения. Речь идет об увеличении пособий на детей – эти пособия пользуются большим спросом среди латиноамериканского и негритянского населения – и расширении программы «Медикер» (субсидированного медицинского обслуживания для пожилых американцев).

Часть этой огромной даже по американским меркам суммы «прогрессисты» намереваются использовать для легализации 8 миллионов беженцев. Однако эту инициативу «зарубила» советница Сената Элизабет Макдонаф. В США человек, занимающий этот пост, называется «парламентарий» – parliamentarian. Это нечто вроде юридического советника Кнессета в Израиле. «Парламентарий» консультирует Сенат относительно соблюдения устава, установленного самими же сенаторами. Прежде всего это касается именно бюджетных законов.

Согласно заключению Элизабет Макдонаф, данный законопроект не может быть включен в «согласованный двухпартийный пакет», так как он не является общепризнанной целью, и его включение чревато негативными политическими последствиями, которые намного превосходят экономические выгоды, обещанные его авторами.

Это разозлило прогрессистов, которые смирились с заключением Макдонаф, но в отместку потребовали убрать из «быстрого пакета» законопроект о срочном выделении Израилю помощи в размере 1 миллиарда долларов на пополнение боеприпасов для комплексов ПРО «Железный купол» и на строительство новых «куполов».

«Умеренным» представителям Демократической партии пришлось согласиться с этим требованием, дабы предотвратить «шотдаун», который могут устроить уже не республиканцы, а радикальные представители их же собственной партии.

Представитель той самой «умеренной» части Демпартии Джош Готтхаймер написал в «Твиттере»: «Железный купол» защищает ни в чем не повинных граждан в Израиле от террористических атак, а некоторые мои коллеги заблокировали его финансирование. Мы обязаны быть на стороне нашего исторического союзника – единственного демократического государства на Ближнем Востоке».

The Iron Dome protects innocent civilians in Israel from terrorist attacks and some of my colleagues have now blocked funding it.

We must stand by our historic ally — the only democracy in the a Middle East. https://t.co/otHSzlvYLp

— Rep Josh Gottheimer (@RepJoshG) September 21, 2021

Но, разумеется, Готтхаймер не собирается ставить ультиматумы «некоторым своим коллегам», а проголосует за пакет законов в том виде, в который его привели ультралевые демократы.

Таким образом, выделение финансовой помощи Израилю на «Железный купол» откладывается по меньшей мере на три месяца. Вместе с тем, «умеренные» демократы обещают, что этот законопроект будет включен в следующий бюджетный пакет, «оборонный», который будет утверждаться в конце года. Особенность этого законопроекта состоит в том, что его поддержат и республиканцы, и «умеренные» демократы, поэтому он наверняка пройдет в Сенате, если при этом не будет «увязки», позволяющей ультралевым демократам снова выкинуть его из того или иного «пакета».