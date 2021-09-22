Коронавирус в Израиле: все так же плохо

По данным Минздрава на вечер вторника, в стране насчитывается 74.957 зарегистрированных носителя «уханьского» коронавируса. В понедельник первичные анализы на «ковид» сдали 172 тысячи человек, из них зараженными оказались 8691 (5,1%).

Число тяжелобольных на данный момент 710 – на два больше, чем в понедельник.

За минувшие сутки из-за «ковида» или его последствий скончалось еще 12 человек, общий список умерших за всю историю эпидемии в Израиле вырос до 5567 человек.

На данный момент по меньшей мере одной дозой вакцины привилось 6.072.254 израильтян, по меньшей мере двумя дозами – 5.591.789, тремя дозами – 3.101.551.

Согласно статистике Минздрава, носители вируса на данный момент распределяются так:

12-15 лет: 4739 непривитых, 495 дважды привитых;

16-19 лет: 1908 непривитых, 2042 дважды привитых, 110 трижды привитых;

20-29 лет: 3604 непривитых, 5620 дважды привитых, 348 трижды привитых;

30-39 лет: 3490 непривитых, 5998 дважды привитых, 580 трижды привитых;

40-49 лет: 2440 непривитых, 3556 дважды привитых, 597 трижды привитых;

50-59 лет: 1241 непривитый, 1473 дважды привитых, 377 трижды привитых;

60-69 лет: 763 непривитых, 824 дважды привитых, 349 трижды привитых;

70-79 лет: 406 непривитых, 402 дважды привитых, 236 трижды привитых;

80-89 лет: 263 непривитых, 262 дважды привитых, 154 трижды привитых;

90 лет и старше: 83 непривитых, 72 дважды привитых, 60 трижды привитых;

Среди тяжелобольных расклад такой:

12-15 лет: 1 непривитый;

16-19 лет: 1 непривитый;

20-29 лет: 14 непривитых, 2 дважды привитых;

30-39 лет: 47 непривитых, 3 дважды привитых;

40-49 лет: 85 непривитых, 9 дважды привитых, 6 трижды привитых;

50-59 лет: 86 непривитых, 21 дважды привитый, 5 трижды привитых;

60-69 лет: 97 непривитых, 34 дважды привитых, 11 трижды привитых;

70-79 лет: 81 непривитый, 39 дважды привитых, 18 трижды привитых;

80-89 лет: 52 непривитых, 31 дважды привитый, 15 трижды привитых;

90 лет и старше: 18 непривитых, 7 дважды привитых, 3 трижды привитых;

Судя по этим показателям, Минздрав уже оперирует «смещенным» понятием привитых – ими считаются только те, кто привился второй дозой менее шести месяцев назад, либо те, кто привился тремя дозами. Таким образом, все, кто привился второй дозой раньше третьей декады марта, классифицируются в статистике как непривитые. Этим объясняется высокое абсолютное число «непривитых» среди зараженных и тяжелобольных.

Вместе с тем, ни Минздрав, ни пресса предпочитают не афишировать это существенное обстоятельство. Однако это создает у людей ложное впечатление, поскольку термин «непривитые» («ло мехусаним») автоматически ассоциируется у людей с теми, кто вообще не делал прививок.