Вот так надо урезонивать тех, кто бойкотирует Израиль: Аризона заморозила инвестиции в активы «сладкой» компании

Штат Аризона стал первым в США, чьи власти заморозили все государственные инвестиции в компанию Ben & Jerry’s. Это решение принято на основании действующего в штате закона, запрещающего бойкотирование Израиля в каком бы то виде не было.

Информацию о замораживании средств штата в активах компании озвучила казначей Аризоны.

Ранее сообщалось, что штат вложил в активы компании 143 миллиона долларов США.

В июле 2021 года американская компания Ben & Jerry’s, производящая мороженое в красочных картонных стаканах с крышками, заявила о том, что ее продукция отныне не будет продаваться на «оккупированных палестинских территориях», то есть в еврейских населенных пунктах Иудеи и Самарии.