Придворный муэдзин Ермака Подоляк так быстро откомментировал сегодняшнее покушение на Шефира … будто он написал его еще вчера. А нарезки из него раздал Венедиктовой и Баканову. Венедиктова выучила и озвучила. Ваня, вследствии туповатости – учит до сих пор. Стилистика текста Подоляка заставляет вспомнить итальянский сериал «Спрут». Зеленский – Каррадо Катаньи, друзей которого убивает мафия. И первым, что логично, решила мочкануть Сергея Кассира. Простите, Шефира. Что логично, потому что бабки реально дикие. Говорят, правда, что именно на почве «бабок» Шефир с Зеленским рассорился и даже вывез вещички с Банковой. Тогда логичнее всего предположить, что привет Шефиру передавали не олигархи, а Офис Президента или лично Зеленский. Думаем, что дело чести лейтенанта Баканова, преподавателя Венедиктовой и неудавшегося шпиона Енина – раскрыть это циничное преступление. Будет весьма удачно, если киллер окажется бывшим подчиненным Василия Бурбы, другом Разумкова, кумом Порошенко и внебрачным сыном Кличко. Водителю желаем скорейшего выздоровления. Надеемся, что ему хорошо заплатят за участие в этом шоу. И скоро найденному «киллеру» – тоже.

Кстати, забавно, Подоляк на бриффинге заявил о том, что это террористический акт. А почему тогда его менты расследуют? Нам кажется, что это дело чести лейтенанта Баканова.

Кордон